FireEye in rialzo dopo attacco ransomware a Colonial Pipeline

Fireeye

(Teleborsa) - Diversi titoli legati al mondo dellae delle reti aziendali sono in rialzo a Wall Street in seguito all' attacco ransomware che ha costretto Colonial Pipeline ad interrompere l'operatività delle sue 5.500 miglia di condutture, mettendo sotto pressione le forniture di gas, benzina e carburante per aerei nell'Est degli Stati Uniti.Tra questi c'è, che tratta. L'azienda fornisce protezione di tipo forense da minacce informatiche, malware e phishing. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 20,13 e successiva a 20,6. Supporto a 19,66.