EuroGroup Laminations, Intesa alza target price e conferma Neutral

Intesa Sanpaolo

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) -ha incrementato il(aper azione dai precedenti 2,60 euro) e confermato la(a) su, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici.Gli analisti scrivono che iper quanto riguarda la fiducia del gruppo nel raggiungimento delle previsioni per l'anno, pur evidenziando un andamento contrastante per quanto riguarda la pipeline degli ordini. Nel contesto attuale e in un anno quasi completamente back-end loaded, Intesa non intravede margini di miglioramento nelle proiezioni sugli utili, che sono già posizionate al di sotto del consensus."Riteniamo che ladi ieri rifletta principalmente laa seguito del crollo registrato dopo il cosiddetto Liberation Day", si legge nella ricerca.