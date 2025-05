Ubaldi Costruzioni, solido Backlog a 179 milioni

Ubaldi Costruzioni

(Teleborsa) - Il Backlog complessivo di, alla data odierna, si attesta a circa Euro 179 milioni e comprende un totale di 51 commesse attive, distribuite su tutto il territorio del centro Italia. Si tratta, spiega una nota, di un portafoglio ampiamente diversificato, sia in termini di tipologia di attività sia per natura della committenza, che riflette la capacità della Società di operare con continuità in contesti pubblici e privati.Le commesse pubbliche rappresentano attualmente circa il 79,6% del totale Backlog, la componente privata a totale finanziamento pubblico si attesta intorno al 20,3%, il restante 0,1% è attribuibile alle commesse private, confermando l’equilibrio strategico tra le aree operative. Sotto il profilo tecnico, le attività in corso riguardano opere idrauliche (8,2%), marittime (0,7%), stradali (28,0%), infrastrutturali (31,4%) e di edilizia civile (31,8%), in linea con la specializzazione storica della Società nei settori chiave delle costruzioni italiane.Ilrisulta pertanto coerente con le prospettive di sviluppo sostenibile delineate dal management.Parallelamente, la– intesa come insieme di opportunità attualmente in fase di valutazione, di offerte presentate o in attesa di aggiudicazione – ammonta a circa Euro 110,1 milioni, si fa presente che la Società, in alcune gare, partecipa insieme ad altri primari soggetti istituzionali dello stesso settore. Di questo totale, circa Euro 87 milioni si riferiscono a gare per le quali la Società ha già presentato un’offerta e risultano in attesa di esito. La pipeline si concentra su segmenti coerenti con la specializzazione tecnica di Ubaldi Costruzioni.Nel periodo compreso tra il 1 novembre 2024 e il 12 maggio 2025, fa sapere la società, sono stati eseguiti lavori per un controvalore complessivo di circa Euro 17,2 milioni. Nello stesso periodo, l'importo totale del Backlog è stato incrementato per Euro 20,2 milioni, tra nuovi lavori acquisiti e perizie di variante approvate. Tali dinamiche hanno portato il Backlog attuale a Euro 179,0 milioni, evidenziando una capacità di acquisizione superiore rispetto ai volumi eseguiti, a conferma della continuità della crescita del portafoglio ordini, ha così commentato: "Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti finora, con un, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. Il Backlog, con un ampio numero di commesse attive e distribuite su tutto il territorio del centro Italia, rappresenta un. Le opportunità in pipeline, unite alla qualità e alla varietà del Backlog, ci offrono una solida base per guardare al futuro con fiducia, confermando la nostra strategia di crescita equilibrata".