Cambi, euro vola a 1,1473 USD dopo parole Lagarde

(Teleborsa) - L'euro spicca il volo dopo la conferenza stampa della Presidente della BCE Christine Lagarde, le cui affermazioni hanno dato al mercato un segnale di una pausa nel ciclo di rialzo dei tassi d'interesse.In particolare, la frase in cui Lagarde ha detto che i tassi dsono "adeguati per navigare nelle incertezze dei prossimi mesi" è stata letta come una conferma di una "pausa" nell'ier di aggiustamento del costo del denaro.Il cambio euro/dollaro ha dunque raggiunto un massimo di 1,1473 USD, in rialzo dello 0,49%, riavvicinando i massimi dal novembre del 2021.