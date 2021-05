Cerved ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

Cerved Group

nell’analisi del rischio di credito e nel credit management

(Teleborsa) -ha comunicato, in seguito all'autorizzazione ottenuta da parte dell’Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2021 e alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2021, l'Il Programma ha quale unico fine l'adempimento degli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di società controllate o collegate. Nello specifico, il Programma è funzionale ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Performance Share Plan 2022-2024" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 16 aprile 2019 e rivolto al management e agli amministratori della Società e del gruppo che alla stessa fa capo.Ildaattraverso l’esecuzione del Programma, in una o più volte, non sarà in ogni caso superiore aordinarie Cerved e l'è fissato in complessiviIl Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2021 ha stabilito che il Programma avrà inizio il 13 maggio 2021 e durerà sino all’avvenuto acquisto della totalità delle azioni oggetto del Programma e, in ogni caso, non oltre il 14 giugno 2021.Il Gruppo ha precisato inoltre che il programma di acquisto di azioni proprie, attesa la finalità di cui sopra, non è preordinato ad alcuna operazione di riduzione del capitale.Al 12 maggio, Cerved non detiene azioni proprie.Intanto, a Milano, il Gruppo attivopresenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 9,74 euro.