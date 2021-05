Lavoro, CNA: occupazione regge in piccole imprese

(Teleborsa) - Il procedere dellae il conseguente allentamento dellcominciano a far sentire il proprio effetto ancheA rilevarlo l’Osservatorio lavorocurato dal Centro studi della Confederazione, che analizza ale tendenze dell’occupazione nelle imprese artigiane, micro e piccole dal 2014, all’inizio della stagione di riforme che ha profondamente modificato il mercato del lavoro italiano.di quest’annotra i piccoli risulta in aumento in termini sia congiunturali (+0,4%) sia tendenziali (+0,8%). Una mini-ripresa, ma che rappresenta un dato comunque molto incoraggiante: su base annua si tratta del primo incremento dopo ben sette mesi contraddistinti dal segno negativo. E poco importa se la crescita sia dovuta a rapporti di lavoro non fissi, contrattualmente inquadrati comesu base annua è frutto del combinato disposto della crescita rispetto allo stesso mese del 2020 di assunzioni (+12,7%) e del crollo delle cessazioni (-24,6%). In particolare, gli incrementi hanno riguardato le posizioni a tempo determinato (+37,4%) e l’apprendistato (+39,8%) mentre, in un anno, sono calate addirittura del 22,2% le assunzioni a tempo indeterminato.l’Osservatorio lavoro CNA registra la 12esima contrazione consecutiva, attribuibile più che altro alla diminuzione delle assunzioni a termine a partire dallo scoppio dell’emergenza che di conseguenza oggi determina cessazioni al lumicino. Le protezioni inserite a salvaguardia dei contratti a tempo indeterminato sembrano aver avuto relativamente meno peso: le cessazioni in questo ambito sono salite del 16,9%.Il quadro apparentementeQuesti dati incorporano lavoratori sospesi dal lavoro o percettori di ammortizzatori sociali. Che cosa succederà al momento in cui queste barriere protettive saranno rimosse, non è dato sapere. Il quadroNon si tratta, però, di una certezza. Da una recente indagine CNA risulta, infatti, che in presenza di un, il 50,7% di imprese artigiane, micro e piccole coinvolte nello studio sarebbe intenzionato a confermare gli organici e il 26,9% addirittura ad