Covid, EMA: conservazione vaccini Pfizer in frigo fino a un mese

(Teleborsa) - L'(EMA) ha esteso il periodo diapprovato della fiala scongelata e non aperta del vaccinoa 2-8 gradi centigradi (cioè in un normale frigorifero) da cinque giorni a un mese (31 giorni). L'estensione del periodo di conservazione, ha spiegato l'EMA in una nota, è stata approvata in seguito alla valutazione di ulteriori dati suglipresentati dalla casa produttrice: "si prevede che una maggiore flessibilità nella conservazione e nella manipolazione del vaccino avrà un impatto significativo sulla pianificazione e la logistica". Le modifiche descritte saranno incluse nelle informazioni pubblicamente disponibili sul vaccino e l'etichettatura del prodotto sarà aggiornata di conseguenza.Nel frattempo sonoaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con(ieri 202.573) di cui 76.870 molecolari (ieri 120.740) e 42.054 test rapidi (ieri 81.833). Stabile il(ieri 2,83%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono 4.162.576.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 124.296 morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 25 in meno, 1.754 totali), sia quello deglicon sintomi, 110 in meno rispetto a ieri (sono 12.024 in totale).