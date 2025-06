Philogen perde 14% dopo annuncio ritiro autorizzazione farmaco Nidlegy

Philogen

(Teleborsa) -, azienda biotecnologica italo-svizzera quotata su Euronext Milan, ha chiuso la seduta odierna a Piazza Affari con una quota 23,00 euro, per una capitalizzazione di 672,5 milioni di euro.A far scattare le vendite è stato l'annuncio di ieri sera sullaall'immissione in commercio all'Agenzia europea per i medicinali per. Si tratta di un medicinale biologico in fase di sperimentazione che è destinato ad essere utilizzato per il trattamento neoadiuvante di pazienti adulti con melanoma localmente avanzato completamente operabile.La decisione è dovuta alla tempistica con cui sono disponibili i dati di Chemistry Manufacturing and Controls (CMC) e ulteriori dati clinici per caratterizzare meglio il profilo beneficio/rischio nei pazienti, in quanto era"Dopo un'attenta valutazione del feedback e un dialogo continuo con EMA, abbiamo deciso di ritirare l'autorizzazione all'immissione in commercio per Nidlegy e di ripresentare una domanda aggiornata, in considerazione del potenziale del prodotto nel melanoma e in altre patologie - ha detto il- Stiamo collaborando a stretto contatto con EMA per soddisfare le loro richieste in preparazione della prossima nuova presentazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio".