Decolla Advanced Micro Devices su piano buy back da 4 miliardi

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Spicca il volo, che si attesta a 76,36, con un. Il titolo della multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori è scattato dopo che la società ha annunciato un nuovodi dollari.AMD prevede di finanziare i riacquisti attraverso la, "rafforzata dai forti risultati operativi della società", si lege in un comunicato. "L'annuncio di oggi riflette la nostra fiducia nel business di AMD e la corretta esecuzione della nostra strategia di crescita pluriennale - ha affermato- I nostri solidi risultati finanziari e la crescente generazione di cassa ci consentono di investire nell'attività e di iniziare a restituire il capitale ai nostri azionisti".Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in sensocon resistenza vista in area 77,96 e successiva a quota 82,16. Supporto a 73,76.