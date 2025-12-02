New York: giornata depressa per Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, con una flessione dell'1,84%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Advanced Micro Devices
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo di Advanced Micro Devices
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 222,7 USD. Supporto visto a quota 212. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 233,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)