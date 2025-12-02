Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 22:00
25.556 +0,84%
Dow Jones 22:02
47.474 +0,39%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

New York: giornata depressa per Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, con una flessione dell'1,84%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Advanced Micro Devices, che fa peggio del mercato di riferimento.


La situazione di medio periodo di Advanced Micro Devices resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 222,7 USD. Supporto visto a quota 212. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 233,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
