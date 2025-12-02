New York: giornata depressa per Advanced Micro Devices

multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori

Nasdaq 100

Advanced Micro Devices

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione dell'1,84%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 222,7 USD. Supporto visto a quota 212. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 233,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)