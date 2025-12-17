Borsa Shanghai: il produttore di chip cinese MetaX vola del 700% al debutto

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -per il produttore cinese di chip per l'intelligenza artificiale, che festeggia il suo primo giorno di quotazione alla Borsa di Shanghai con un, dopo una IPO davvero strabiliante.A sostenere le azioni della società tech cinese ha contribuito soprattutto la robusta domanda degli investitori domestici, attratti dalla performance dei titoli dei semiconduttori locali e dalle opport8unità offerte dall'AI.MetaX è stata, Chen Weiliang, che garantisce una certa credibilità.O, finalizzata alla quotazione sul mercato STAR di Shanghai, MetaX hamediante vendita di nuove azioni.Le sue azioni hanno aperto le contrattazioni con un'impennata a 700 yuan rispetto ad un prezzo d'IPO di 104,66 yuan e sono arrivate sino ad unIl forte debutto di MetaX segue l'analoga accoglienza della rivale Moore Threads Technology, attiva sempre nei chip per l'AI, ed ha fatto da traino al buon andamento dei titoli tecnologici quotati sul mercato cinese.