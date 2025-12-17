Borsa Shanghai: il produttore di chip cinese MetaX vola del 700% al debutto

(Teleborsa) - Debutto stellare
per il produttore cinese di chip per l'intelligenza artificiale AI MetaX ntegrated Circuits
, che festeggia il suo primo giorno di quotazione alla Borsa di Shanghai con un guadagno di circa il 700%
, dopo una IPO davvero strabiliante.
A sostenere le azioni della società tech cinese ha contribuito soprattutto la robusta domanda degli investitori domestici, attratti dalla performance dei titoli dei semiconduttori locali e dalle opport8unità offerte dall'AI.
MetaX è stata fondata da un ex dirigente dell'americana Advanced Micro Devices (AMD)
, Chen Weiliang, che garantisce una certa credibilità. Durante l'IP
O, finalizzata alla quotazione sul mercato STAR di Shanghai, MetaX ha raccolto circa 600 milioni di dollari
mediante vendita di nuove azioni.
Le sue azioni hanno aperto le contrattazioni con un'impennata a 700 yuan rispetto ad un prezzo d'IPO di 104,66 yuan e sono arrivate sino ad un massimo di 824,5 yuan, in rialzo del 688%
.
Il forte debutto di MetaX segue l'analoga accoglienza della rivale Moore Threads Technology, attiva sempre nei chip per l'AI, ed ha fatto da traino al buon andamento dei titoli tecnologici quotati sul mercato cinese.