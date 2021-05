STM acquista società sofware francese Cartesiam

STMicroelectronics

(Teleborsa) - La big italo-francese dei semiconduttoriha annunciato una, compreso il suo portafoglio di proprietà intellettuale, e per trasferire e integrare i suoi dipendenti. I termini della transazione non sono stati resi noti.Cartesiam, che ha sede a Tolone (Francia), è una società di software fondata nel 2016,(AI) che consentono il machine learning e l’inferenza nei microcontrollori Arm, oggi alla base di miliardi di dispositivi. Il suo team è formato da data scientist ed esperti nell’elaborazione di segnali embedded che vantano una considerevole esperienza nella creazione di soluzioni standard e personalizzate.La sua soluzione di punta, il software brevettato, permette a qualsiasi progettista di sistemi embedded, anche se privo di una preparazione specifica nell’intelligenza artificiale, di sviluppare rapidamente librerie specializzate con cui integrare direttamente algoritmi di machine learning in un’ampia gamma di applicazioni. I dispositivi basati sulla tecnologia di Cartesiam sono già in produzione in tutto il mondo all’interno di dispositivi connessi, elettrodomestici e macchine industriali.Con questa acquisizione,e il suo portafoglio di tecnologie per soddisfare l’intero spettro delle esigenze nell'area del machine learning su sistemi embedded.