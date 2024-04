STM, in linea per diventare carbon neutral in emissioni Scope 1 e 2 entro 2027

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dei semiconduttori, hae affermato di essere in linea per diventare carbon neutral per quanto riguarda le emissioni Scope 1 e Scope 2 e in parte Scope 3 entro il 2027 con l'approvvigionamento globale di elettricità da fonti rinnovabili in crescita al 71% nel 2023 rispetto al 62% nel 2022."La sostenibilità è al cuore della nostra value proposition e genera benefici per la nostra azienda, i clienti e la società - ha dichiarato il- Siamo orgogliosi dei progressi compiuti in termini di innovazione, resilienza e coinvolgimento dei dipendenti e del cammino percorso verso l’ambizioso obiettivo di diventare carbon neutral per quanto riguarda le emissioni Scope 1 e Scope 2 e in parte Scope 3 entro il 2027".Tra irealizzati nel, vengono segnalati: una riduzione del 45% delle emissioni di GHG di Scope 1 e 2 dal 2018 in termini assoluti (rispetto a una diminuzione del 40% nel 2022); il riutilizzo, il recupero o il riciclo del 96% dei rifiuti della società (in aumento dell'1% rispetto al 2022); 87% dei dipendenti consiglierebbe ST come un ottimo posto di lavoro, il 4% in più rispetto al 2021 (quando era stato condotto l'ultimo sondaggio completo).