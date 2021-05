Nexi acquista azioni proprie e conclude il programma

Nexi

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 14 e il 18 maggio 2021, complessivamente, al prezzo unitario medio di 15,905545 euro, per uncomplessivo di, nell’ambito della autorizzazione deliberata dall’assemblea degli azionisti in data 5 maggio 2021.A seguito delle suddette operazioni, Nexi ha completato il programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 13 maggio 2021 sulla base della citata autorizzazione assembleare. Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo si riserva la facoltà di avviare in futuro nuovi programmi di acquisto di azioni proprie, da porre in essere comunque entro i limiti e in attuazione della delibera dell’assemblea degli azionisti del 5 maggio 2021.A seguito degli acquisti comunicati, al 20 maggio, il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali detiene 325.000 azioni proprie pari allo 0,05% dell’attuale capitale sociale.Nel frattempo, a Milano,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 16,38 euro.