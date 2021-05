L'Indice delle aziende sanitarie prosegue la serie positiva iniziata il 13 di questo mese (+0,89%)

Comparto sanitario italiano

EURO STOXX Health Care

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

Amplifon

Recordati

GPI

(Teleborsa) - Iltermina la seduta in tono positivo, nonostante l'intonazione prudente mostrata dall'L'ha aperto a 268.029,53, in aumento di 2.384,78 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilha scambiato con debolezza a 882,26, dopo aver avviato la seduta a 881,78.Tra le azioni più importanti dell'indice sanitario di Milano, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 2,14%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,61%.Tra ledi Piazza Affari, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,10%.