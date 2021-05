Pensioni dipendenti pubblici, INPS: nel 2020 spesa pari a 76,75 miliardi (+2,2%)

(Teleborsa) - Il numero delledella(GDP), vigenti al primo gennaio 2021, è pari a, in aumento dell’1,3% rispetto all’anno precedente, in cui era pari a 2.990.412 pensioni. L’importo complessivo annuo delle pensioni è di 76,75 miliardi di euro, con incremento percentuale del 2,2% rispetto all’anno 2020, in cui l’importo risultava di poco superiore ai 75,13 miliardi di euro. Sono i numeri emersi dall'aggiornamento dell'osservatorio sulle pensioni della gestione dipendenti pubblici dell'Il 58,6% dei trattamenti pensionistici è erogato dalla(C.T.P.S.), seguita dalla(C.P.D.E.L.) con il 38% mentre le altre Casse rappresentano complessivamente il 3,4% del totale. Con riferimento all’importo complessivo annuo, risulta che il 61,1% è a carico della C.T.P.S., che eroga importi medi mensili pari a 2.032,36 euro, il 31,8% a carico della C.P.D.E.L. con importi medi mensili di 1.631,73 e il rimanente 7,1% è erogato dalle altre Casse, con importi pari a 1.471,39 euro mensili per la(C.P.I.), a 1.622,03 per la(C.P.U.G) e infine a 4.634 euro mensili per la(C.P.S.).In base all'ultimo aggiornamento il 59,2% del totale dei trattamenti pensionistici è erogato alle, contro il 40,8% erogato ai maschi. In tutte le categorie di pensione, eccetto la categoria delle pensioni di inabilità, si rileva una maggior presenza di pensionate sui pensionati, con differenziazione massima nelle pensioni aiin cui le femmine rappresentano il 17,4% del totale delle pensioni e i maschi il 3,4%. Per quel che riguarda la distribuzione per area geografica del numero delle pensioni, il maggior numero delle prestazioni è concentrato nell’della penisola con il 40,7% del totale nazionale, seguito dall’area meridionale e isole con il 36,4% e dall’Italia Centrale con il 22,6% del totale.La distribuzione delle pensioni per categoria e classi di importo mensile mette in evidenza che il 15,4% delleha un importo mensile inferiore ai 1.000 euro, il 46,3% tra 1.000 e 1.999,99 euro e il 28,7% di importo tra 2.000 e 2.999,99. Infine, solo il 9,6% ha un importo dai 3.000 euro mensili lordi in su.