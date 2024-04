Spese militari a oltre 2.400 miliardi di dollari nel 2023. Calano in Italia

(Teleborsa) - Latotale ha raggiunto i, con unrispetto al 2022. Si è trattato dell'aumento su base annua più marcato dal 2009. Tutti i 10 maggiori paesi che hanno speso nel 2023 - guidati da Stati Uniti, Cina e Russia - hanno aumentato le proprie spese militari. È quanto emerge dal consueto report dello Stockholm International Peace Research Institute ().Per la prima volta dal 2009, la spesa militare èdefinite dal SIPRI, con aumenti particolarmente elevati registrati in Europa, Asia, Oceania e Medio Oriente. "L'aumento senza precedenti della spesa militare è una risposta diretta al deterioramento globale della pace e della sicurezza - ha affermato Nan Tian, ricercatore senior del Programma di spesa militare e produzione di armi del SIPRI - Gli stati stanno dando priorità alla forza militare, ma rischiano una spirale di azione-reazione nel panorama geopolitico e di sicurezza sempre più instabile".La spesa militare russa è aumentata del 24% raggiungendo 109 miliardi di dollari nel 2023, segnando un aumento del 57% rispetto al 2014, anno in cui laha annesso la Crimea. Nel 2023 la spesa militare russa rappresentava il 16% della spesa pubblica totale e il suo onere militare (spesa militare in percentuale del prodotto interno lordo, PIL) era del 5,9%.L'è stata l'ottavo maggiore spender nel 2023, dopo un'impennata della spesa del 51% per raggiungere i 64,8 miliardi di dollari. Ciò ha dato all'Ucraina un onere militare pari al 37% e ha rappresentato il 58% della spesa pubblica totale.La spesa militare dell'Ucraina nel 2023 era pari al 59% di quella della Russia. Tuttavia, durante l'anno l'Ucraina ha ricevuto almeno 35 miliardi di dollari in, di cui 25,4 miliardi dagli Stati Uniti. Insieme, questi aiuti e le spese militari dell'Ucraina equivalgono a circa il 91% della spesa russa.Nel 2023 irappresentavano 1.341 miliardi di dollari, pari al 55% della spesa militare mondiale. La spesa militare degli Stati Uniti è aumentata del 2,3% per raggiungere i 916 miliardi di dollari nel 2023, pari al 68% della spesa militare totale della NATO. Nel 2023 la maggior parte dei membri europei della NATO ha aumentato le proprie spese militari. La loro quota complessiva sul totale NATO è stata del 28%, la più alta in un decennio. Il restante 4% proveniva dal Canada e dalla Turchia."Per gli stati europei della NATO, gli ultimi due anni di guerra in Ucraina hanno cambiato radicalmente le prospettive di sicurezza - ha affermato Lorenzo Scarazzato, ricercatore presso il Programma di spesa militare e produzione di armi del SIPRI - Questo cambiamento nella percezione della minaccia si riflette indestinate alla spesa militare, con l'obiettivo NATO del 2% sempre più visto come una linea di base piuttosto che una soglia da raggiungere".Un decennio dopo che i membri della NATO si erano formalmente impegnati a raggiungere l'in ambito militare, 11 su 31 membri della NATO hanno raggiunto o superato questo livello nel 2023, il numero più alto da quando è stato assunto l'impegno. Un altro obiettivo - destinare almeno il 20% della spesa militare alla "spesa per attrezzature" - è stato raggiunto da 28 membri della NATO nel 2023, rispetto ai 7 del 2014.La spesa militare italiana è diminuita del 5,9% raggiungendo, posizionando l'Italia al dodicesimo posto a livello globale; rispetto al 2014 c'è invece stato un amento del 31%.La spesa militare italiana si è assestata lo scorso anno all', contro l'1,3% del 2014, e ha rappresentato l'1,5% della spesa globale.