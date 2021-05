Terna è Best in Media Communication: premiato ruolo strategico per sistema elettrico

Terna

(Teleborsa) -, certificata da, lo speciale riconoscimento attribuito da Fortune Italia e Eikon Strategic Consultin g alle realtà che si sono distinte in quest'ultimo anno.La certificazione riconosce i meriti suin relazione alla chiarezza delle informazioni edi un'azienda solida e in crescita, protagonista della transizione energetica e partner di innovazione capace di generare valore per i territori.Terna, il più grande operatore indipendente di rete per la trasmissione elettrica in Europa,, come testimoniato anche dalla recente campagna istituzionale televisiva. Con un video di 30 secondi, Terna ha raccontato il suoe della transizione ecologica: firma dello spot è il, adottato da Terna a partire dalla presentazione del Piano Industriale 2021-2025, che prevede 8,9 miliardi di euro di investimenti per lo sviluppo e l’ammodernamento della rete elettrica al servizio del Paese.