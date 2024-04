Terna aumenta l'ammontare massimo della linea di credito revolving ESG

Terna

(Teleborsa) -, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha sottoscritto un amendment and restatement agreement volto al'importo dellasottoscritta lo scorso 12 maggio 2023 e pari a 1,805 miliardi di euro, stipulata con un pool di istituti finanziari in qualità di Joint Mandated Lead Arranger:, Cassa Depositi e Prestiti,e SMBC.L'incremento pari a complessivi 450 milioni di euro è avvenuto mediante il subentro, nel suddetto pool di istituti di credito, diquali. Rimangono fermi tutti gli altri termini e condizioni.