Total cambia nome in TotalEnergies

(Teleborsa) - Gli azionisti dihanno approvato oggi, nel corso dell'assemblea ordinaria e straordinaria, la delibera per. L'obiettivo, spiega la compagnia petrolifera francese in una nota, è "ancorare nella propria identità la trasformazione strategica verso una grande compagnia energetica". Contestualmente al nuovo nome, TotalEnergies sta adottando una nuova identità visiva."L'energia è vita. Tutti ne abbiamo bisogno ed è fonte di progresso. Così oggi, per contribuire allo sviluppo sostenibile del pianeta di fronte alla sfida climatica, avanziamo insieme verso nuove energie - ha dichiaratodi TotalEnergies - L'energia si sta reinventando e questo viaggio energetico è nostro. La nostra ambizione è quella di essere un attore di livello mondiale nella transizione energetica. È per questo che Total si sta trasformando per diventare TotalEnergies".