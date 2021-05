Banche, Consiglio di Stato: legittima la riforma delle popolari

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Ilha confermato la. La VI sezione, con sentenza depositata in data odierna, ha in parte dichiarato improcedibili e in parte rigettato i motivi di ricorso diretti a contestare la legittimità della riforma del 2015, che impone alle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di trasformarsi in società per azioni.L'unica popolare che non si è ancora trasformata in Spa è la, mentreha approvato la trasformazione a fine giugno 2020 nell'ambito del piano di salvataggio targato che l'ha fatta confluire nel Mediocredito Centrale.Intanto è moderatamente al rialzo la prestazione di, una delle banche coinvolte nel procedimento, che scambia in lieve aumento dello 0,35%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 4,074 e successiva a 4,134. Supporto a 4,014.