Intel conferma che carenza semiconduttori durerà almeno un paio d'anni

Intel

Lo ha confermato il numero uno della big statunitense dei chip in occasione di un evento a Taipei., Ceo di Intel, partecipando da remoto alla fiera Computex, ha parlato di unche ha messo a dura prova la catena di approvvigionamento, per effetto delindotto dalla pandemia di. Il manager ha parlato diche l'industria ha solo temporaneamente aggirato e che si ripresenteranno almeno per un paio d'anni., garantendo una catena di approvvigionamento di semiconduttori sostenibile e sicura", ha confermato il manager, che già lo scorso mese aveva annunciato investimenti per 20 milioni di dollari in nuova capacità produttiva.La mossa di Intel potrebbe spiazzare i due big sudcoreani dei chip, responsabili di almeno idi semiconduttori, e riportare parte della produzione in USA dove questa tecnologia è stata sviluppata per la prima volta.