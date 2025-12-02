Milano 17:35
New York: andamento sostenuto per Intel

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale produttore di chip, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,57%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intel rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 41,92 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 40,51. L'equilibrata forza rialzista del colosso dei semiconduttori è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 43,34.

