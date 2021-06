Covid, 2.483 casi e 93 morti. Tasso di positività crolla all'1%

(Teleborsa) - Continua a calare la curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore, sulla base diben 135 mila più di ieri, si sono registraticon un trend in diminuzione del 25-30% rispetto alla scorsa settimana.Dati che fanno crollare ilper un totale di 126.221 vittime da inizio epidemia.Scende – secondo il– anche il numero dei ricoveri, con le terapie intensive che calano di 44 unità (ieri -34) con 41 ingressi del giorno, e scendono a 989 in tutto, sotto quota mille per la prima volta dal 22 ottobre 2020, oltre sette mesi fa. Giù anche i ricoveri ordinari, 290 in meno (ieri -209), 6.192 in totale.A livello regionale la larisulta la più colpita: +461 casi sulla base di oltre 35 mila tamponi (tasso di positività dell'1,3%). Seguono, sempre sopra i 300 casi,(+375; tasso 2,4%) e(+326; tasso 2%).