Grandi rialzi per i titoli del settore minerario su aumenti prezzi materie prime

Anglo American

Bhp Group Plc Dl

Glencore

Rio Tinto

Antofagasta

Voestalpine Ag Voestalpine

(Teleborsa) - Oggi, oltre ai titoli petroliferi , anche le azioni delle società attive nelmostrano grandi guadagni sui Listini europei, grazie all'aumento dei prezzi del rame e di altri metalli.Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,11%. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,58%. Seduta decisamente positiva anche per, che tratta in rialzo del 3,58%, per, che tratta in rialzo del 4,02% e per, che passa di mano con un aumento del 3,38%.Rialzo per, (gruppo austriaco dell'acciaio) che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,15%.