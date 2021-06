Softlab, assemblea approva bilancio 2020

Softlab

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva nel Business Advisory, ICT Consulting e Digital Entertainment, haal 31 dicembre 2020, presentato il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2020, dato il via libera alla politica in materia diper l'anno 2021 e i compensi corrisposti per l'anno 2020, confermatoquale consigliere di amministrazione e approvato la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 a RSM Società di revisione e organizzazione contabile.Ilsi è chiuso con: ricavi consolidati pari a 14,2 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto a 13,6 milioni dieuro del 2019 del ramo d'azienda Tech Rain; EBITDA consolidato pari a 3,4 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 3,8 milioni di euro del 2019 del ramo d'azienda Tech Rain e Posizione Finanziaria Netta consolidata positiva per 1,3 milioni di euro.