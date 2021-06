Si muove in territorio negativo l'indice media italiano (-0,76%), giornata in discesa per A.S. Roma

comparto media dell'Italia

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 11.189,8, in diminuzione di 85,64 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 255, dopo aver avviato la seduta a 256.Tra i titoli adell'indice media, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,20%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%.Tra ledi Milano, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,97% sui valori precedenti.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,96%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,71%.