Babylon, quotazione a Wall Street tramite fusione con SPAC

(Teleborsa) -, startup britannica che fornisce appuntamenti medici via video e diagnosi basate sull'intelligenza artificiale, sitramite la fusione con la SPAC. Alla chiusura della transazione, la società combinata opererà come Babylon e negozierà a Wall Street con il nuovo simbolo "BBLN". L'operazione riflette un valore di equity pro forma iniziale di circae dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2021.Babylon ha registrato 79 milioni di dollari di entrate nel 2020, in aumento del 394% su base annua, e prevede che quest'anno salirà a 321 milioni di dollari. Alkuri Global Acquisition è guidata da, ex CEO di"Abbiamo fondato Babylon su una convinzione fondamentale, che è possibile rendere l'assistenza sanitaria di qualità accessibile e conveniente per ogni persona sulla terra combinando le ultime tecnologie e le migliori competenze mediche - ha commentatodi Babylon - Diventare una public company è solo un altro passo nel nostro viaggio. Siamo all'inizio del nostro lavoro per re-immaginare il nostro settore e per renderlo digital-first".