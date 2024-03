Exprivia, CdA ha approvato progetto incorporazione in Abaco3

Exprivia

(Teleborsa) -, società quotata al mercato Euronext di Borsa Italiana, comunica che in data odierna ilIl Progetto di Fusione è stato approvato, altresì, in data odierna dall’Amministratore Unico di Abaco3.Il Consiglio di amministrazione di Exprivia ha altresì deliberato la convocazione per il 30 Aprile 2024 dell’Assemblea straordinaria dei soci di Exprivia per l'approvazione del Progetto di Fusione. Si prevede che la Fusione sia perfezionata nel corso delLa Fusione rientra nellaimprenditoriale avviata con la promozione, da parte di Abaco Innovazione, per il tramite di Abaco3, dell’, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Exprivia, voltaa conseguire la. Coerentemente con detta finalità, la Fusione era stata inclusa tra i programmi futuri di Abaco3 indicati nel documento di offerta pubblicato in data 15 giugno 2023.Il Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Unico, rispettivamente, di Exprivia e di Abaco3, sono giunti allaa seguito di una ponderata valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione e del loro capitale economico, tenendo altresì conto della natura dell’operazione. Il Rapporto di Cambio è stato determinato nella seguente misura:del valore nominale di Euro 1,00 cadauna,del valore nominale di Euro 0,52 cadauna. Tale rapporto corrisponde a 36,62 azioni ordinarie di Exprivia del valore nominale di Euro 0,52 per ogni 1 azione ordinaria di Abaco3 del valore nominale di Euro 1,00.Per effetto ed in esecuzione della Fusione,sociale per un importo massimo di Euro 814.771,00 mediante emissione di massime n. 814.771 azioni, a servizio del concambio.Lamediante:stessa al 31 dicembre 2023 (ovvero del diverso numero di azioni che sarà posseduto alla data di efficacia della Fusione)(ovvero deldiverso numero di azioni che sarà posseduto alla data di efficacia della Fusione) alla data del progetto di fusione;(in misura pari al Rapporto di Cambio) delle azioni ordinarie Exprivia in circolazione alla data di efficacia della Fusione.