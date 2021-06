Digital Tax, Confagricoltura: "Sospensione dazi Usa positiva per ripresa cooperazione"

(Teleborsa) - "La ripresa della cooperazione sulle questioni legate al commercio internazionale rappresenta un fatto decisamente positivo anche per il settore agroalimentare italiano". È quanto dichiara ilcommentando la sospensione, annunciata ieri sera dall'amministrazione Usa, di sospendere per un periodo di 180 giorni l'applicazione di dazi aggiuntivi sulle importazioni di prodotti italiani per un ammontare di circa 385 milioni di dollari.L'imposizione dei dazi è stata decisa dagli Usa in risposta alla. La tassa varata dall'Italia sui servizi digitali è stata, infatti, giudicata dall'amministrazione del"discriminatoria nei confronti delle imprese statunitensi".La sospensione, annunciata nella serata di ieri, è stata motivata con l'impegno di Biden a ricercare sui temi della tassazione delle imprese una soluzione condivisa in sede(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e in ambitoA marzo sono stati sospesi, fino al prossimo mese di luglio, i– ricorda Confagricoltura – per un controvalore di 500 milioni di euro, decisi nel quadro del contenzioso sugli aiuti pubblici ai gruppi Airbus e Boeing. I dazi, pari al 25% del valore, furono introdotti nell'ottobre 2019 a carico dell'export italiano di alcuni formaggi, tra cui Parmigiano Reggiano e Grana Padano, salumi, agrumi e liquori. Gli Stati Uniti – sottolinea ancora la Confederazione – sono il primo mercato di sbocco fuori dalla Ue per il Made in Italy agroalimentare. Nel 2020 le esportazioni sono ammontate a circa 5 miliardi di euro."La decisione assunta ieri dall'amministrazione Usa rafforza l'ottimismo sulla possibilità di concludere con un accordo definitivo il negoziato in corso con la Commissione europea – conclude–. Con il superamento dell'emergenza sanitaria e il rilancio della cooperazione multilaterale sui temi del commercio internazionale, si sono create le condizioni per aumentare la presenza delle nostre esportazioni a livello mondiale. I segnali sono già incoraggianti".