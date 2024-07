Piano Mattei avanti tutta: nuovo accordo in Mozambico

(Teleborsa) - Dopo l'Algeria, il: prosegue senza sosta la stipula di, inquadrati nell'ambito delanciato dal governo italiano. È stato infatti firmato oggi a Maputo in Mozambico l'accordo per la costruzione e per l'equipaggiamento delL'iniziativa si inserisce nell'ambito dei progetti strategici, il progetto strategico di diplomazia, cooperazione allo sviluppo e investimento dell'Italia, rivolta ad alcuni Paesi pilota quali Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, Costa d'Avorio, Mozambico, Repubblica del Congo, Etiopia e Kenya e focalizzato su sei settori di intervento: sanità, istruzione e formazione, agricoltura, acqua, energia ed infrastrutture.Il progetto in questione, del, concerne lo sviluppo e dotazione di un, che svolgerà il ruolo di polo regionale di trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli. Sarà finanziato con risorse dele della Cooperazione Internazionale (MAECI) e contribuirà, in sintonia con le priorità espresse dalle Autorità del Mozambico, alla strategia d, della promozione dell'e del sostegno all'inclusione femminile e giovanile nel tessuto imprenditoriale locale. In tale contesto, l'iniziativa contribuirà a portare avanti la strategia italiana di rafforzamento dei processi di trasformazione sostenibile dei prodotti alimentari nel continente africano.La firma dell'accordo, per l'Italia da parte del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri,, e del Direttore Cooperazione Internazionale e Finanza per lo Sviluppo di Cassa Depositi e Prestiti,, e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze del Mozambico,, fa seguito alla partecipazione del Presidente del Mozambico Nyusi aldel 29 gennaio scorso e avviene a margine della missione dei rappresentanti della Cooperazione italiana e della Struttura di Missione per l'attuazione del Piano Mattei in Africa Australe (Sudafrica, Mozambico, Malawi e Zambia), seguito delle missioni regionali in Africa Orientale e in Africa Occidentale che si sono svolte negli ultimi mesi.Nel fine settimana scorso era stato firmato un altro accordo in Algeria , per agricoltura sostenibile, che ha visto come protagonista un'azienda italiana, Bonifiche ferraresi, impegnata in Italia e all'estero a portare avanti una agricoltura di qualità e rispettosa per l'ambiente.