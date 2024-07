Cybersecurity, Angelini (Banca d'Italia): necessaria cooperazione pubblico-privato

(Teleborsa) - Il vicedirettorte generale della Banca d'Italia,, ha dichiarato che ", regolamentazione, supervisione, pur potenziate, non bastano a proteggere il settore da minacce sempre più sofisticate e insidiose. La cooperazione tra i vari attori coinvolti consente di promuovere la consapevolezza deiconnessi con le tecnologie più innovative, individuare tempestivamente le minacce e attivare le azioni di rimedio più efficaci". "In questo ambito – ha sottolineato Angelini nel suo intervento in apertura del convegno "– la cooperazione tra gli, lungi dal rappresentare una minaccia per la concorrenzialità del mercato, costituisce un indispensabile strumento di contenimento del rischio".La, ha ricordato, "ha da sempre promosso queste forme di cooperazione nei campi in cui le decisioni dei singoli intermediari non sono in grado di conseguire risultati ottimali. Tramite il proprio(CERTBI), la Banca intrattiene rapporti di collaborazione con i diversi attori che operano nell'architettura nazionale di cybersicurezza: in primo luogo l', ma anche la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza. Ugualmente attraverso il CERT del settore finanziario, il CERTFin, avviato nel 2017 insieme all'ABI, facciamo fronte comune nella prevenzione e nel contrasto dei nuovi rischi"."L'esperienza di questi sette anni diè ampiamente positiva – ha dichiarato Angelini – come testimoniato dalla crescita del numero di partecipanti (passati da circa 20 agli odierni 70), dal significativo aumento deglie daldella rete di collaborazione con organismi simili a livello internazionale". "Anche la cooperazione con soggetti esterni al mondo della finanza è assai importante – ha aggiunto –. Ilnon ha confini, e le tecniche di attacco dei cybercriminali non differenziano la vittima in funzione del settore di appartenenza".Nel nostro Paese, da qualche anno, un approccio di sistema è reso possibile dall'adozione di unae dal ruolo trasversale assegnato alla ACN. Anche il legislatore europeo ha tracciato, con la direttiva, un percorso di collaborazione tra le istituzioni dei settori essenziali della società e dell'economia", ha sottolineato Angelini