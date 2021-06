Si muove in territorio positivo il comparto immobiliare italiano (+2,55%)

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

mid-cap

IGD

bassa capitalizzazione

Aedes

Restart

Risanamento

(Teleborsa) - Corre l'che allunga rispetto all'andamento piatto dell'e mostra un guadagno di 258,6 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 10.120,8.Intanto l'si ferma a 453 dopo un inizio di giornata a quota 453.Tra leitaliane, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,75%.Tra i titoli adel comparto immobiliare, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo dell'11,04%.Decolla, con un importante progresso dell'8,82%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 5,77%.