Servizio Internet satellitare, TIM avvia sperimentazione con velocità fino a 100 mega

(Teleborsa) -lancia ilriservato ai clienti di linea fissa ubicati nelle aree non ancora raggiunte dalla rete broadband e ultrabroadband. Grazie a questo nuovo servizio – spiega Tim in una nota – i clienti avranno la possibilita` di navigare consfruttando la connettivita` delriservato a Tim in esclusiva per il territorio italiano."Con questa iniziativa – sottolinea Tim – l'azienda rafforza la propria offerta pensata per superare il digital divide nel Paese, portando la connettivita` ultraveloce nelle zone non ancora raggiunte dalla fibra e dal Fixed Wireless Access (FWA)".che aderiranno potranno sperimentare in esclusiva il nuovo servizio satellitare che sara` proposto commercialmente da Tim nei prossimi mesi. Ai clienti sara` consegnato un kit satellitare, in comodato d'uso gratuito, comprensivo di parabola, trasmettitore esterno e modem Wi-Fi. L'installazione, gratuita, sara` effettuata da un tecnico specializzato.La sperimentazione e` attiva sulla quasi totalita` del territorio nazionale e si concludera` entro il prossimo ottobre. I clienti potranno poi scegliere di aderire alla nuova offerta commerciale.