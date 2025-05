Trasporto aereo, SITA lancia il servizio di connettività satellitare per gli aeroporti

(Teleborsa) - Unè stato lanciato da, società attiva nle settore dell'innovazione nell'ambito del trasporto aereo. Con il lancio di, gli aeroporti di tutto il mondo possono, anche in caso di blackout, disastri naturali o nelle località più remote o con infrastrutture limitate.Il servizio gestito èe offre opzioni di c, studiate appositamente per il settore del trasporto aereo. Il servizio(LEO - Low Earth Orbit) per fornire comunicazioni sicure, a banda ultralarga e a bassa latenza, che consentono ai sistemi aeroportuali di funzionare costantemente. Ciò avviene anche quando altre reti sono in difficoltà o completamente offline.I recenti eventi globali hanno dimostrato quanto possano esserein fibra e terrestri: daiallefino ai tagli della fibra, molti aeroporti, grandi e piccoli, hanno subito interruzioni parziali o complete. Anche ladurante i periodi di punta può mettere a dura prova la banda ultralarga e compromettere servizi chiave. La nuova soluzione satellitare di SITA rappresenta una risposta a questi rischi."La qualità e la disponibilità delle più recenti tecnologie satellitari le rendono una componente essenziale per le reti ad alta funzionalità. Gli aeroporti, in particolare, hanno bisogno di nuovi modi per garantire il mantenimento delle operazioni critiche in qualsiasi circostanza, anche in caso di incidenti gravi”, ha dichiarato, Senior Vice President, Communications and Data Exchange di SITA.