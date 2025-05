CNH amplia soluzioni di connettività grazie ad accordo con Starlink

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha, una sussidiaria di SpaceX, per. Questa collaborazione fornirà ai clienti dei marchi CNH, Case IH, New Holland e STEYR, una connettività ad alta velocità affidabile e conveniente, ampliando i vantaggi di una flotta completamente connessa, anche nelle aree rurali più remote del mondo."Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti l'accesso a una connettività satellitare leader del settore, consentendo loro di massimizzare il potenziale della nostra suite completa di tecnologie di precisione anche negli ambienti rurali più difficili", ha dichiaratoCNH spiega che la, offrendo ai clienti visibilità sulle loro macchine e fornendo dati da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Offre inoltre ai clienti maggiori capacità di streaming dei dati, mantenendo i loro dispositivi di gestione agricola costantemente connessi, indipendentemente dalla posizione.