OPA Panariagroup, Finpanaria alza l'offerta da 1,85 a 2 euro

Panariagroup Industrie Ceramiche

(Teleborsa) - Finpanaria halanciata sulla totalità delle azioni di, società sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva da oltre 40 anni nella produzione e commercializzazione di materiale ceramico per pavimenti e rivestimenti. Il prezzo offerto passa da 1,85 a 2 euro per azione ed è "". Ilall'offerta, la cui conclusione era originariamente prevista per il 7 giugno 2021, è stato prolungato per ulteriori quattro giorni di borsa aperta (ovvero per le sedute dall'8 giugno all'11 giugno).Il nuovo corrispettivo incorpora undel 30,6% circa rispetto al prezzo ufficiale delle azioni registrato in data 31 marzo 2021 (la data di annuncio dell'offerta), pari a 1,532 euro, e un premio pari all'85% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei sei mesi precedenti la data di annuncio dell'offerta.Dalla data di pubblicazione del documento di offerta alla data odierna, lae dalle persone che agiscono di concerto, incluse le azioni proprie, si è incrementata - per effetto di acquisti di azioni effettuati al di fuori dell'offerta - di 132.913 azioni, pari a circa il 0,29% del capitale sociale dell'emittente e ammonta a 34.098.798 azioni, pari a circa il 75,18% del capitale. Le azioni oggetto dell'offerta ammontano, alla data odierna, a 11.256.493 azioni, pari a circa il 24,82% del capitale. Ad oggi sono state portate in adesione complessivamente 3.268.438 azioni, pari al 28,70% delle azioni oggetto dell'offerta.