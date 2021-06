In caduta libera UPS dopo nuovo piano strategico

United Parcel Service

(Teleborsa) - Performance negativa per, ina quota 200, nel giorno in cui ha presentato il nuovo piano stretegico. UPS ha annunciato i suoi: fatturato consolidato da 98 miliardi di dollari a 102 miliardi di dollari, margine operativo consolidato rettificato tra il 12,7% e il 13,7%, spesa in conto capitale cumulativa dal 2021 al 2023 pari a circa 13,5-14,5 miliardi di dollari e rendimento rettificato del capitale investito compreso tra il 26% e il 29%.La società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali ha reso noto stime in gran parte in linea con le stime di Wall Street, ma ha anche segnalato un previsto spostamento dai grandi clienti a quelli più piccoli e nel mondo della sanità. "", ha dichiarato l'amministratore delegato Carol Tome. Il CEO ha inoltre affermato che la, tra cui, il suo cliente numero uno.Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 195,1 e successiva 190,1. Resistenza a 207.