UPS, utili diminuiscono meno delle attese nel primo trimestre

UPS

(Teleborsa) -, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha chiuso il2024 con unconsolidato pari a 21,7 miliardi di dollari, in calo del 5,3% rispetto al primo trimestre del 2023. L'consolidato è stato di 1,6 miliardi di dollari, in calo del 36,5% rispetto al primo trimestre del 2023, e in calo 31,5% su base rettificata.L'utile per azione è stato di 1,30 dollari per il trimestre, mentrepari a 1,43 dollari, inferiore del 35% rispetto allo stesso periodo del 2023 (ma al di sopra delle stime degli analisti di 1,29 dollari, secondo i dati LSEG)."La nostra performance finanziaria nel primo trimestre è stata in linea con le nostre aspettative e il volume medio giornaliero negli Stati Uniti ha mostrato un miglioramento nel corso del trimestre - ha affermato il- Guardando al futuro, ci aspettiamo di tornare alla crescita dei volumi e dei ricavi".Per il 2024, UPSfinanziari consolidati per l'intero anno: ricavi consolidati compresi tra circa 92,0 miliardi di dollari e 94,5 miliardi di dollari; margine operativo rettificato consolidato compreso tra circa il 10,0% e il 10,6%; spese in conto capitale di circa 4,5 miliardi di dollari.