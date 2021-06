Senza verve il comparto sanitario italiano (+0,69%), seduta effervescente per Pharmanutra

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - Incolore l'che ha chiuso in frazionale vantaggio rispetto al, che invece corre sul mercato.Ilha aperto a 277.355,8, con un aumento insignificante dello 0,69% rispetto alla vigilia, mentre l'registra una più netta risalita dell'1,40% a 867.Nel, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,97%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,84%.Tra ledi Milano, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 6,92%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 5,60%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,75%.