Mercato NPE, BlinkS: Prelios Innovation rafforza partnership con Centrale Credit Solutions e Allitude

(Teleborsa) - Nuovonell'obiettivo di trasformare ledain operazioni "", avvalendosi, ovviamente, del supporto dellacon la finalità di "" un sempre maggior spazio dia vantaggio delle, sotto il segno diProprio in quest'ottica, hanno unito le forzeS.p.A. delche hanno collaborato alla realizzazione di una procedura informatica per l'alimentazione automatica del data tape standard di, marketplace di riferimento in Italia per la cessione di(Non-Performing Exposures, ndr).Individuando nella piattaforma BlinkS, soluzione fintech sviluppata da Prelios, uno strumento utile per una continuativa attività di deleveraging di single name o portafogli, sia secured che unsecured, che ogni Banca può utilizzare in autonomia e trasparenza,, società del Gruppo Cassa Centrale - attiva nella strutturazione di operazioni di cessione multi-originator principalmente per conto delle Banche affiliate - ha siglato conunaAl fine di rendere più funzionale l'utilizzo della Piattaforma, con il supporto di Allitude – società specializzata in servizi di outsourcing informatico e di back-office del Gruppo Cassa Centrale –- chiarisce la nota ufficiale - "ha provveduto adrelativi ai crediti in cessione dai sistemi operativi della Capogruppo direttamente sul template presente sulla Piattaforma".- "Siamo particolarmente soddisfatti di questo sviluppo che ci consente di continuare con ulteriore slancio il rapporto di collaborazione avviato poco più di un anno fa con il Gruppo Cassa Centrale – ha affermato, società del Gruppo Prelios focalizzata sul Fintech – BlinkS consente dii processi di cessione dei crediti non performing e il risultato raggiunto con Centrale Credit Solutions e Allitude, ancora una volta il primo del suo genere in Italia, rappresenta per noi lache abbiamo assunto: supportare i Seller nel trasformare le cessioni da operazioni straordinarie in operazioni "di routine" grazie a continue. Inoltre, sempre grazie alla collaborazione con, abbiamo anche implementato delle funzionalità specifiche per le Capogruppo dei Gruppi Bancari nostri clienti, così da consentire loro di organizzare cessioni multi-originator direttamente in piattaforma, incrementando l'efficienza e l'efficacia dei processi e l'attività di coordinamento propria del loro ruolo".ha aggiunto "Grazie al supporto di Allitude e alla partnership con Prelios Innovation, abbiamo effettuato un ulteriore passo in avanti al fine di rendere sempre piùle nostre Banche nella gestione proattiva di. L'automatizzazione dei processi e la capacità di fornire alle nostre Banche un ulteriore supporto per la cessione dei crediti, consentirà di migliorare i propri Npl ratio nel rispetto di quanto pianificato in tema di dismissione di portafoglio deteriorato: aspetto di grande rilevanza in vista anche di un paventatodelle esposizioni creditizie conseguenti. Inoltre, la nuova funzionalità "Capogruppo" studiata con Prelios Innovation ci permetterà di mettere sul mercato cessioni multioriginator di taglio medio-piccolo grazie alla possibilità di raggruppare i portafogli caricati in Piattaforma dalle singole Banche, così da massimizzarne".