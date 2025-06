Pop Sondrio: perfezionata operazione cartolarizzazione su portafoglio crediti deteriorati per circa 200 milioni di euro

Banca Popolare di Sondrio

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha perfezionato ladi un, comprendente esposizioni classificate come, per un valore lordo contabile complessivo pari aal 30 giugno 2024. Si evidenzia che, dal 31 dicembre 2024, le esposizioni in oggetto sono state riclassificate fra le attività in via di dismissione e, pertanto, la cessione non comporta effetti sull’NPL ratio lordo della Banca già comunicato al 31 marzo 2025 (pari al 2,9%).L’operazione, in linea con ladell'istituto di credito, è stata strutturata mediante undi nuova costituzione denominato, e ha previsto l’emissione di titoli suddivisi in tranche senior, mezzanine e junior.partecipa all’operazione tramite il fondo Clessidra Credit Recovery Fund, come principale investitore finanziario, mentreinterviene sia in qualità di investitore junior che come sub-servicer. La Banca ha reinvestito nell’operazione sottoscrivendo l’intera tranche senior e parte delle note mezzanine e junior.A conferma della volontà di consolidare la, è stata altresì costituita la società, che agirà con il ruolo di special servicer, la cui maggioranza è detenuta da FBS e che è partecipata anche da Banca Popolare di Sondrio e Clessidra.ha ricoperto il ruolo di financial advisor per la banca nella strutturazione dell’operazione., tramite la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha agito in qualità di, mentreassume i ruoli di master servicer, calculation agent, fronting bank, corporate servicer e representative of the noteholders del veicolo.