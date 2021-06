Si muove in territorio negativo il comparto viaggi e intrattenimento (-1,23%)

settore viaggi e intrattenimento a Milano

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

mid-cap

Autogrill

S.S. Lazio

(Teleborsa) - Ilprocede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 32.974,3, in calo dell'1,23%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 222, dopo aver avviato le contrattazioni a 221.Tra leitaliane, composto ribasso per, in flessione dell'1,77% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, retrocede, con un ribasso dell'1,09%.