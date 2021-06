South African Airways, cordata privata acquista il 51%

(Teleborsa) - Un consorzio composto da Global Airways (società sudafricana che già possiede la compagnia aerea nazionale Lift) e la società di private equity Harith General Partners acquisiranno una. Lo ha reso noto il ministro delle imprese pubbliche del Paese, Pravin Gordhan, sottolineando che la cordata inietterà oltre 3 miliardi di rand (circa 181 milioni di euro) nella compagnia aerea in difficoltà.Il, anche se l'intenzione è quella di quotare la compagnia aerea in futuro, ha sottolineato Gordhan. South African Airways è in crisi da un decennio e nel dicembre 2019 il governo sudafricano aveva deciso di intervenire direttamente nel salvataggio della compagnia, facendola aderire a una procedura di "business rescue", da cui la SAA è uscita ad aprile