Dazi, pace vicina tra Usa e UE

(Teleborsa) - La Presidente della Commissione europeaè fiduciosa sulla possibilità chetrovino oggi un'intesa per chiudere il contenzioso sul caso"Sono moltosulla possibilità di trovareper chiudere la più lunga disputa commerciale della storia del", ha detto von der Leyen rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa svoltasi al termine del vertice bilaterale Ue-Canada.L'inizio della disputa fra Stati Uniti ed Unione Europa risale alquando l'allora Presidente Donald Trump impose dazi del 10% sull'alluminio e del 25% sull'acciaio importato dalla UE, facendo appello alla sicurezza nazionale. In realtà, la vicenda aveva a che fare con un'altra: la concorrenza frae la decisione della UE di sussidiare ladell'aeronautica.Il Vecchio Continente, ovviamente non è rimasto a guardare e dopo laè arrivata la contromossa con i dazi su diverse categorie di beni importati dagli USA, compresi burro di arachidi, bourbon, denim, succo d'arancia e motocicli, alimentando un crescendo di tensioni sul fronte commerciale in parallelo a quelloProprio ieri, l'esordio col "botto" al vertice Nato di Bruxelles per il Presidente Usa Biden che ha riportato glial centro della scena nei rapporti con, segnando un netto cambio di passo rispetto al predecessore Trump. ". Come nella Seconda Guerra Mondiale", queste le parole pronunciate dall'inquilino della Casa Bianca durante l'incontro con il segretario generale della Nato,