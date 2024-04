USA-Cina, fra Biden e Xi confronto "franco" e "costruttivo"

(Teleborsa) - Collaborazione nell'intelligenza artificiale, lotta al cambiamento climatico, fentanyl, cyberattacchi e Medio Oriente. Questi i temi al centro del. Circa 90 minuti in cui Xi e Biden – fa sapere la diplomazia di Pechino – "hanno avuto uno scambio di opinioni sincero e approfondito su relazioni bilaterali e questioni di reciproco interesse". Nella telefonata avuta in serata su richiesta americana, Xi ha ricordato che il summit di novembre a San Francisco "ha aperto una visione orientata al futuro". Il rapporto bilaterale "sta iniziando a stabilizzarsi": una nota positiva a cui si aggiunge però che "sono aumentati anche i fattori negativi del rapporto e ciò richiede attenzione da entrambe le parti"."Il presidente ha continuato il suo" riferisce un funzionario della Casa Bianca illustrando i contenuti della conversazione telefonica fra i due leader. Biden ha, inoltre, sollevato con il presidente cinese le preoccupazioni americane sullaper ricostruire l'industria militare di base di Mosca. Un confronto "franco" e "costruttivo" su molti temi" riferisce la Casa Bianca, sottolineando che Biden ha messo in evidenza "l'importanza di mantenere la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan e di rispettare la legge e la libertà di navigazione nel Mar della Cina".Xi, nel resoconto della diplomazia di Pechino, ha citato: il limite da dare "al non conflitto e al non confronto" rafforzando la prospettiva positiva, la priorità da attribuire alla stabilità e la credibilità da preservare onorando gli impegni per "trasformare 'la visione di San Francisco in realtà'". La percezione strategica – ha sottolineato il presidente cinese – "è fondamentale nella relazione Cina-Usa, proprio come il primo bottone di una camicia da rimettere a posto. Due grandi Paesi come Cina e Usa non dovrebbero recidere i loro legami o voltarsi le spalle a vicenda, e ancor meno scivolare nel conflitto o nello scontro". I due Paesi "dovrebbero rispettarsi a vicenda, coesistere in pace e perseguire la cooperazione vantaggiosa per tutti. I legami dovrebbero continuare ad procedere in modo stabile, solido e sostenibile, anziché regredire".I due presidenti, che hanno parlato anche disituazione nella penisola coreana e altri temi, "hanno trovato la telefonata sincera e costruttiva". Le rispettive squadre dovranno lavorare per realizzare la visione di San Francisco, tra cui i meccanismi di consultazione su questioni diplomatiche, economiche, finanziarie, commerciali e di altro tipo. La parte cinese, infine, ha accolto con favore le prossime visite a Pechino dele del