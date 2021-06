MEF, entrate tributarie e contributive +4,4% a gennaio-aprile 2021

(Teleborsa) - Lenei primi quattro mesi dell'anno hanno registrato una(+8.889 milioni di euro) rispetto all'analogo periodo del 2020, secondo quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il dato tiene conto della variazione positiva del 6% (+7.676 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive dell'1,6% (+1.213 milioni di euro). Il Tesoro sottolinea che il confronto tra il risultato del primo quadrimestre del 2021 e quello del corrispondente periodo dell'anno precedente presentache riflettono gli effetti delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria.Per quanto riguarda le entrate tributarie, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ilcontabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+10.086 milioni di euro, +8,2%), mentre risultano in flessione gli(-728 milioni di euro, -23,7%). Il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali mostra una variazione positiva (+570 milioni di euro, +6,7%). Le poste correttive - che riducono le entrate del bilancio dello Stato - risultano in aumento di 2.252 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2020 (28,3%).Per quanto riguarda le entrate contributive, quelle dellammontano a 72.011 milioni di euro, in aumento di 794 milioni di euro rispetto al 2020 (+1,1%). A tale risultato concorrono sia le entrate contributive del settore privato, (che risultano in crescita dello 0,8%) sia quelle delle gestioni dei lavoratori dipendenti pubblici (+1,6% rispetto al 2020). I premi assicurativi dell'ammontano a 3.249 milioni di euro, in diminuzione dell'8,2% rispetto al corrispondente periodo del 2020. Le entrate contributive deglirisultano pari a 2.879 milioni di euro, in aumento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+32,7%). Questo andamento, sottolinea il MEF, è significativamente influenzato dalle sospensioni dei versamenti dei contributi deliberate a partire dal mese di marzo 2020 dai singoli Enti e dal correlato pagamento degli importi dovuti a partire da gennaio 2021.