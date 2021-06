In flessione l'indice delle società immobiliari in Italia (-1,38%)

comparto immobiliare italiano

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

media capitalizzazione

IGD

Ftse SmallCap

Risanamento

Aedes

Gabetti

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per il, che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'Ilha aperto a quota 11.276,3, in diminuzione dell'1,38% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'che viaggia a quota 459.Tra i titoli adel comparto immobiliare, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,52%.Tra le azioni del, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 3,79%.In caduta libera, che affonda del 2,63%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,75%.