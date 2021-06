Disney, Guggenheim alza target price su riapertura parchi

Walt Disney

Walt Disney

(Teleborsa) - Guggenheim hadia 215 dollari da 210 dollari, confermando il rating "buy", grazie a previsioni che indicano una ripartenza migliore del previsto dei parchi tematici dell'azienda di intrattenimento."Lo stato della California ha permesso a Disneyland di tornare alla piena capacità a partire dal 15 giugno e Disneyland Paris dovrebbe riaprire il 17 giugno - ha scritto la società d'investimento in una nota - Mentre il management si è espresso per una crescita contenuta delle presenze nei prossimi mesi, noi prevediamo che una forte domanda e un alto livello di esecuzione supporteranno un rapido tasso di ripresa, con".Allunga timidamente il passo, che tratta con un, attestandosi a 175,2. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 176,1 e successiva a 177,8. Supporto a 174,3.