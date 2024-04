Moncler, Barclays alza target price e conferma Overweight

Barclays

Moncler

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (dai precedenti 60 euro, +12%) ilsu, gruppo del lusso quotato su Euronext Milan, confermando lasul titolo a "" in vista della pubblicazione delle vendite del primo trimestre (il 24 aprile). Gli analisti si aspettano che le vendite nei primi tre mesi dell'anno abbiano raggiunto 795 milioni di euro, in aumento dell'11% circa a cambio costante.La banca d'affari prevede che ilper l'anno fiscale 2024 aumenterà di 60 punti base, raggiungendo il 77,7%, in linea con il livello raggiunto nel 2019, grazie all'impatto positivo del mix di canali. Inoltre, prevede che ilaumenterà modestamente al 30,2%, poiché la spinta derivante dai prezzi e dalla leva operativa è in parte compensata da ulteriori investimenti.Il rating rimane su "Overweight" poiché gli analisti ritengono che la società "rimangadei ricavi e degli utili nel 2024 e oltre".